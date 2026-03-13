



Προειδοποίηση των υπηρεσιών πληροφοριών για ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις σε λογαριασμούς αξιωματούχων σε what’s app και Signal

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Ασφαλείας της Πορτογαλίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για να εξαπατούν χρήστες και να τους αποσπούν κωδικούς πρόσβασης και κωδικούς επαλήθευσης

