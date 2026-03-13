



Καμία απόφαση για πλαφόν στις τιμές καυσίμων στη Γαλλία

Η άνοδος του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια αυξάνει την πίεση στην κυβέρνηση και στους διανομείς

