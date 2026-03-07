



Ισλανδία: Σχεδιάζει δημοψήφισμα τον Αύγουστο για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην ΕΕ

Η νησιωτική χώρα υπέβαλε αίτηση ένταξης το 2009, μετά την οικονομική κρίση, αλλά αποφάσισε να αναστείλει τις συνομιλίες το 2015.

