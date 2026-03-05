Θανάσης Τσαλταμπάσης: Τα μυαλά μου είναι στο κεφάλι μου, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μου





Σε αυτό το επεισόδιο των Greatest Stories φιλοξενούμε τον Θανάση Τσαλταμπάση, έναν ηθοποιό και σκηνοθέτη που το κοινό έχει αγαπήσει για την κωμική του στόφα, αλλά που ο ίδιος επιμένει να τον βλέπουμε πέρα από την «ταμπέλα».

Από τη Θεσσαλονίκη των παιδικών χρόνων, την αλάνα και το ατελείωτο παιχνίδι, μέχρι τη στιγμή που στα 9 του ένιωσε για πρώτη φορά το «πίσω» του θεάτρου και κατάλαβε ότι αυτός είναι ο δρόμος του, ο Θανάσης μιλάει με ειλικρίνεια για την πορεία του και για το τι πραγματικά τον κράτησε όρθιο.

