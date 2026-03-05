Θανάσης Τσαλταμπάσης: Τα μυαλά μου είναι στο κεφάλι μου, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μου

Κάνε Subscribe στο CNN Greece: https://bit.ly/CNNGreeceYT
Σε αυτό το επεισόδιο των Greatest Stories φιλοξενούμε τον Θανάση Τσαλταμπάση, έναν ηθοποιό και σκηνοθέτη που το κοινό έχει αγαπήσει για την κωμική του στόφα, αλλά που ο ίδιος επιμένει να τον βλέπουμε πέρα από την «ταμπέλα».
Από τη Θεσσαλονίκη των παιδικών χρόνων, την αλάνα και το ατελείωτο παιχνίδι, μέχρι τη στιγμή που στα 9 του ένιωσε για πρώτη φορά το «πίσω» του θεάτρου και κατάλαβε ότι αυτός είναι ο δρόμος του, ο Θανάσης μιλάει με ειλικρίνεια για την πορεία του και για το τι πραγματικά τον κράτησε όρθιο.
Ακολούθησε μας:
Official website: https://bit.ly/CNNGreeceWebsite
Instagram: https://bit.ly/CNNGreeceInstagram
TikTok: https://bit.ly/CNNGreeceTikTok
Facebook: https://bit.ly/CNNGreeceFacebook
LinkedIn: https://bit.ly/CNNGreeceLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/CNNGreeceTwitter
Pinterest: https://bit.ly/CNNGreecePinterest
#cnngreece #GreatestStories #ThanasisTsaltampasis