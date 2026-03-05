



Η QatarEnergy κηρύσσει ανωτέρα βία καθώς οι επιθέσεις σταματούν την παραγωγή LNG

Καθώς η Ντόχα αναχαιτίζει περαιτέρω επιθέσεις από την Τεχεράνη, οι αρχές έχουν επίσης συλλάβει 10 άτομα που θεωρούνται ύποπτοι ως πυρήνες που συνδέονται με την Επαναστατική Φρουρά του Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/03/04/qatar-energy-anwtera-via-epitheseis-stamatoun-paragwgh-lng

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή