Η σύγκρουση με το Ιράν μπορεί να προκαλέσει κύμα γεωπολιτικών κυβερνοεπιθέσεων, προειδοποιεί το στέλεχος της Palo Alto
Καθώς κλιμακώνονται οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας λέει ότι θα ακολουθήσει ο ψηφιακός πόλεμος.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/03/02/h-sygkroysh-me-to-iran-mporei-na-prokalesei-kyma-gewpolitikwn-kybernoepi8esewn-proeidopoi
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels
#TechNews