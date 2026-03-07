



Η διεθνής κοινότητα καταδικάζει την επίθεση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Ναχτσιβάν

Το Μπακού δηλώνει ότι συνεχίζει να διαμορφώνει την απάντησή του στην επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους του Ιράν την Πέμπτη, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

