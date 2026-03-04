



Ευρωπαϊκή «ασπίδα» στην Κύπρο: Εντολή μακρόν για αποστολή φρεγάτας και εναέριων μέσων

Ο Γάλλος πρόεδρος επεσήμανε ότι η σύγκρουση στο Ιράν διευρύνεται στην περιοχή, κάτι που έχει σοβαρές συνέπειες για την ειρήνη και την ασφάλεια, ενώ τόνισε ότι η χώρα του δεν μπορεί να εγκρίνει τις πολεμικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ

