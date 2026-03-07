



Εντοπίσατε αυτά τα ψεύτικα βίντεο για τον πόλεμο στο Ιράν;

Η κλιμάκωση μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ και των ΗΠΑ προκάλεσε ένα κύμα viral πολεμικών βίντεο στο διαδίκτυο. Αλλά πολλά από τα βίντεο που κερδίζουν εκατομμύρια προβολές είναι παραπλανητικά, με λανθασμένες λεζάντες, προέρχονται από βιντεοπαιχνίδια ή έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη.

