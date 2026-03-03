



Ενεργοποίηση αμυντικού δόγματος Ελλάδας–Κύπρου: Μαχητικά και φρεγάτες στη Μεγαλόνησο

Η Ελλάδα ενισχύει την Κύπρο με δύο F-16 και φρεγάτες, ενεργοποιώντας το ενιαίο αμυντικό δόγμα, εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Οι εξελίξεις στο Ακρωτήρι Κύπρου αυξάνουν την επιφυλακή, ενώ η Αθήνα συντονίζεται για ασφάλεια και αποτροπή

