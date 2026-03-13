Ελλάδα και Βουλγαρία προωθούν τη συνεργασία τους σε άμυνα και καινοτομία – Στη Σόφια ο Νίκος Δένδιας
Ο υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ανταπόκριση της Ελλάδας στο αίτημα για προστασία του εναέριου χώρου της
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/03/12/ellada-kai-boulgaria-proothoun-sinergasia-se-amina-kai-kainotomia-sti-sofia-o-dendias
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels