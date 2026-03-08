Δημοσιογράφος του Euronews αναζητά καταφύγιο στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι κατά τη διάρκεια επίθεσης

Η δημοσιογράφος του Euronews Lilly Douse επρόκειτο να ταξιδέψει από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι όταν το ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτέθηκε στην περιοχή του αεροδρομίου.

