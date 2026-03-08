Δημοσιογράφος του Euronews αναζητά καταφύγιο στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι κατά τη διάρκεια επίθεσης
Η δημοσιογράφος του Euronews Lilly Douse επρόκειτο να ταξιδέψει από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι όταν το ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτέθηκε στην περιοχή του αεροδρομίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/03/07/dubai-dimosiografos-tou-euronews-sto-dubai
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels