Βρετανικά μαχητικά και ελικόπτερα ενισχύουν την άμυνα στην Κύπρο μετά την επίθεση με drone στη βάση Ακρωτηρίου
Το Λονδίνο στέλνει επιπλέον Typhoon στο Κατάρ και Wildcat στην Κύπρο – Πολιτικές πιέσεις προς τον Κιρ Στάρμερ για την αντίδραση της Βρετανίας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/03/05/bretanika-maxhtika-kai-elikoptera-enisxyoyn-thn-amyna-sthn-kypro-meta-thn-epi8esh-me-drone
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels