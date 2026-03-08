



Αποτρέψαμε τρομοκρατικές ενέργειες που συνδέονται με το Ιράν, λέει το Αζερμπαϊτζάν

Βίντεο που μεταδόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης δείχνει εκρηκτικά που φέρονται να ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων τεμαχίων C-4 που, σύμφωνα με αξιωματούχους, εισήχθησαν λαθραία στη χώρα ως μέρος μιας προγραμματισμένης επίθεσης

