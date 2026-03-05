Αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό – Δεκάδες νεκροί
Το IRIS Dena βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα με το ναυτικό της χώρας να ανασύρει 87 πτώματα και να διασώζει 32 άτομα
