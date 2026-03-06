



Έμμεσες απειλές Ζελένσκι στον Όρμπαν με αφορμή τις ζημιές σε αγωγό με ρωσικό πετρέλαιο

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι ελπίζει ότι κανείς δεν θα ασκήσει βέτο για τη βοήθεια ύψους 90 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία, αλλιώς "θα του μιλήσουν στο τηλέφωνο Ουκρανοί στρατιώτες στη γλώσσα του"

