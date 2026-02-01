



31 νεκροί στην Γάζα από ισραηλινά πλήγματα, λένε νοσοκομειακές πηγές, ενώ ισχύει η εκεχειρία

Επλήγησαν τοποθεσίες στη βόρεια και νότια Γάζα, συμπεριλαμβανομένης μιας πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας και μιας σκηνής στο Χαν Γιουνίς, δήλωσαν αξιωματούχοι των νοσοκομείων που παρέλαβαν τις σορούς.

