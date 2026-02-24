



Χωριό στη Γεωργία αναβιώνει την Μπερικαόμπα, αρχαία παγανιστική γιορτή της άνοιξης

Κάθε άνοιξη, το χωριό Ντίδι Τσαϊλούρι της Γεωργίας αναβιώνει τη Μπερικάομπα, μια παγανιστική τελετή με μασκοφόρους μπέρικας, μουσική και πάλη, με ευχές για γονιμότητα και καλή σοδειά.

