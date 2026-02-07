



Υψώθηκε η καναδική σημαία στα εγκαίνια προξενείου στη Γροιλανδία

Ο Καναδάς και η Γαλλία εγκαινίασαν προξενείο στο Νουούκ της Γροιλανδίας, όπου η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Ανίτα Ανάντ ύψωσε την καναδική σημαία σε επίσημη τελετή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/06/canadian-flag-raised-as-consulate-opens-in-greenland

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Nocomment

Πηγή