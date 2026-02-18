Υψηλές παρουσίες στην τελετή για την ίδρυση παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο

«Συμβολίζει την ενότητα του Ελληνισμού» είπε ο Τασούλας – Μετεξελίσσει την Κύπρο σε «περιφερειακό κέντρο Γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας» ανέφερε ο Χριστοδουλίδης – Παρόντες και οι Αρχιεπίσκοποι Ιερώνυμος και Γεώργιος – Ποιοι οι λοιποί υψηλοί προσκεκλημένοι που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση

