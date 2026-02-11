



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανοίγει το δρόμο για τη μεταφορά αιτούντων άσυλο σε τρίτες χώρες

Νομοθετική αλλαγή που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη της Ε.Ε. να στέλνουν αιτούντες άσυλο σε χώρες με τις οποίες δεν έχουν καμία σχέση

