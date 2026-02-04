Σύλληψη Έλληνα στη Θράκη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία στο Αμβούργο

notios xtypos

Σύλληψη Έλληνα στη Θράκη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία στο Αμβούργο

Σύλληψη Έλληνα στη Θράκη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία στο Αμβούργο

Η κρατική ασφάλεια του Αμβούργου συνέλαβε δύο άνδρες. Είναι ύποπτοι για την τέλεση πράξεων δολιοφθοράς σε πλοία του γερμανικού ναυτικού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/03/sillipsi-ellina-sti-trhaki-gia-sabotage-se-germanika-polemika-ploia

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις