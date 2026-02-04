



Σύλληψη Έλληνα στη Θράκη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία στο Αμβούργο

Η κρατική ασφάλεια του Αμβούργου συνέλαβε δύο άνδρες. Είναι ύποπτοι για την τέλεση πράξεων δολιοφθοράς σε πλοία του γερμανικού ναυτικού.

