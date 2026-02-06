Συμφωνία Ουκρανίας – Ρωσίας για ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου στο Αμπού Ντάμπι
Συνεχίζονται οι συνομιλίες με τη συμμετοχή των ΗΠΑ – Επιμένει στις εδαφικές απαιτήσεις η Μόσχα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/05/symfwnia-oykranias-rwsias-gia-antallagh-314-aixmalwtwn-polemoy-sto-ampoy-ntampi
