Σουηδία και Δανία θα προμηθεύσουν την Ουκρανία με σύστημα αεράμυνας αξίας 245 εκατ. ευρώ

Οι δύο χώρες θα στείλουν στο Κίεβο συστήματα αεράμυνας TRIDON Mk2, την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών

