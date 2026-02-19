Πόλεμος στην Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Μόσχας – Κιέβου στη Γενεύη
"Πρόοδος" σημειώθηκε, σύμφωνα με τον Ουκρανό διαπραγματευτή – Οι θέσεις Κιέβου- Μόσχας εξακολουθούν να διαφέρουν, δήλωσε ο Ζελένσκι
