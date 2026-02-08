



Πορτογαλία: Δεκατρείς περιφέρειες σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω της καταιγίδας «Μάρτα»

Η καταιγίδα έχει εισέλθει στην ηπειρωτική Πορτογαλία, νότια της Λισαβόνας, με ισχυρές βροχές και ριπές ανέμου άνω των 70 km/h, και κατευθύνεται βόρεια, όπου αναμένονται βροχές και ισχυροί άνεμοι.

