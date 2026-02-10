



Πολιτικός σεισμός στη Γαλλία: Πρώην υπουργός πολιτισμού ερευνάται για διασυνδέσεις με τον Έπστιν

Το όνομα του Ζακ Λανγκ εμφανίζεται περισσότερες από 600 φορές σε αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 30 Ιανουαρίου από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/09/politikos-seismos-sth-gallia-prwhn-ypoyrgos-politismoy-ereynatai-gia-diasyndeseis-me-ton

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή