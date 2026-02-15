Πάνω από 200.000 στο Μόναχο υπέρ του Ρεζά Παχλαβί και αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν

notios xtypos

Πάνω από 200.000 στο Μόναχο υπέρ του Ρεζά Παχλαβί και αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν

Πάνω από 200.000 στο Μόναχο υπέρ του Ρεζά Παχλαβί και αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν

Ο Ρεζά Παχλαβί μίλησε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, όπου 200.000-250.000 διαδηλωτές ζήτησαν αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και κάλεσαν τους ηγέτες να εντείνουν τις πιέσεις με κυρώσεις και παρεμβάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/14/more-than-200000-people-in-munich-rally-for-reza-pahlavi-and-regime-change-in-iran

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Nocomment

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις