



Πάνω από 200.000 στο Μόναχο υπέρ του Ρεζά Παχλαβί και αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν

Ο Ρεζά Παχλαβί μίλησε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, όπου 200.000-250.000 διαδηλωτές ζήτησαν αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και κάλεσαν τους ηγέτες να εντείνουν τις πιέσεις με κυρώσεις και παρεμβάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/14/more-than-200000-people-in-munich-rally-for-reza-pahlavi-and-regime-change-in-iran

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Nocomment

Πηγή