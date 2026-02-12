



Ο Κερτ Κομπέιν των Nirvana μπορεί να δολοφονήθηκε, βάσει νέας έκθεσης ιατροδικαστών

Σχεδόν 30 χρόνια από τον θάνατό του, μια νέα ιατροδικαστική έκθεση υποδηλώνει ότι ο θάνατος του ροκά μπορεί να ήταν ανθρωποκτονία σκηνοθετημένη ως αυτοκτονία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/11/kert-kompein-nirvana-mporei-na-dolofonithike-nea-ekthesi-iatrodikastwn-curt-cobain

#CultureNews

