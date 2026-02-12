



Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης της Ευρώπης – 112: Οι φορείς που αγωνίζονται να σώσουν ζωές

Εάν βρισκόσασταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα ξέρατε ποιον αριθμό να καλέσετε; Η 11η Φεβρουαρίου είναι αφιερωμένη στον αριθμό έκτακτης ανάγκης της ΕΕ και τους ανθρώπους που βρίσκονται στην άλλη άκρη της γραμμής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/11/o-arithmos-ektaktis-anagkis-tis-eyropis-112-oi-foreis-poy-agonizontai-na-sosoun-zoes

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή