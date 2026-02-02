



Ουκρανία: Πολύνεκρη ρωσική επίθεση κατά λεωφορείου με ανθρακωρύχους

Οι επιθέσεις έρχονται την ώρα που ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωσε τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι την επόμενη εβδομάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/01/oykrania-polynekrh-rwsikh-epi8esh-kata-lewforeioy-me-an8rakwryxoys

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή