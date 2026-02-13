Ουγγαρία: «Ρωσικού τύπου εκβιασμός» το ροζ βίντεο λέει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ
Υποστηρίζει ότι το κόμμα του Όρμπαν ενορχηστρώνει εκστρατεία σπίλωσης με κρυφά καταγεγραμμένα προσωπικά βίντεο ενόψει των εκλογών του Απριλίου, καθώς η αντιπολίτευση προηγείται στις δημοσκοπήσεις.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/12/yggaria-rwsikoy-typoy-ekbiasmos-to-roz-binteo-leei-o-hgeths-ths-antipoliteyshs-peter-ma
