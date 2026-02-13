



Νορβηγία: Κατηγορούμενος για ύψιστη διαφθορά ο πρώην Πρωθυπουργός Θόρμπιορν Γιάγκλαντ

Οι ιδιοκτησίες του πρώην πρωθυπουργού Θόρμπιορν Γιάγκλαντ ερευνήθηκαν καθώς η ασυλία του ήρθη λόγω των δεσμών του με τον Έπστιν.

