Νορβηγία: «Κανένα ρήγμα μεταξύ ΕΕ – ΝΑΤΟ» λέει η Κάλας από την σύνοδο για την Ασφάλεια
Παράλληλα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ τόνισε ότι «δεν υπάρχει ζήτημα ευρωστρατού»
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/02/norbhgia-kanena-rhgma-meta3y-ee-nato-leei-h-kalas-apo-thn-synodo-gia-thn-asfaleia
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels