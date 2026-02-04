



Νορβηγία: Αθώος για τους βιασμούς δήλωσε στην έναρξη της δίκης ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι δικάζεται στο Όσλο – Βαρύνεται με 38 κατηγορίες για εγκλήματα όπως βιασμός, ενδοοικογενειακή βία, επίθεση και κατοχή ναρκωτικών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/03/norbhgia-athooos-gia-toys-biasmoys-dhlose-sthn-enarxh-dikhs-gios-prigkipissas-mete-marit

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή