Ναυάγιο με μετανάστες στη Χίο: Σε εξέλιξη ΕΔΕ – Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους
Στον εισαγγελέα φερόμενος διακινητής – Η κατάσταση των τραυματιών – Πυρά της αντιπολίτευσης στη Βουλή
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/04/nayagio-metanastes-xios-ede-se-exelixh-ereynes-agnooymenoi
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels