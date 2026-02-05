Μάνος Χατζημαλωνάς: Ο Έλληνας χρειάζεται τον ψυχολόγο του – Είμαστε όλοι φερέφωνα, καθοδηγούμενοι





Στο νέο επεισόδιο των Greatest Stories για το CNN Greece, η Σοφία Μαυραντζά υποδέχεται έναν καλεσμένο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον: Τον ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή Μάνο Χατζημαλωνά. Έναν άνθρωπο που δεν φοβάται να μιλήσει για τα δύσκολα, να αποδομήσει τα κλισέ της ψυχικής υγείας, να εκθέσει τις δικές του αγωνίες και να κάνει την ψυχοθεραπεία λιγότερο απειλητική, πιο ζωντανή και πιο απαραίτητη από ποτέ.

