Λιθουανία: Στρατιωτική άσκηση ασφαλείας βασισμένη σε αληθινό περιστατικό
Παράλληλες ασκήσεις στην Πολωνία με άρματα K2
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/09/li8oyania-stratiwtikh-askhsh-asfaleias-basismenh-se-alh8ino-peristatiko
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels