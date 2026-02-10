



Κολυμβητές επιπλέουν σε λίμνη της Αργεντινής για παγκόσμιο ρεκόρ

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη λίμνη Μαρ Τσικίτα για να επιχειρήσουν νέο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη ομάδα που επιπλέει ταυτόχρονα, με στόχο να ξεπεράσουν το προηγούμενο, που είχε καταγραφεί στη λίμνη Επεκουέν το 2017.

