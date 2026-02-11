



Κοινό δανεισμό «για να αμφισβητηθεί η κυριαρχία του δολαρίου» προτείνει ο Μακρόν

Ο Μακρόν ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για νέες συγκρούσεις με τις ΗΠΑ και να εκλάβει το πρόσφατο «Greenland moment» ως ένα «καμπανάκι» για την προώθηση καθυστερημένων οικονομικών μεταρρυθμίσεων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/10/koino-daneismo-gia-na-amfisbhth8ei-h-kyriarxia-toy-dolarioy-proteinei-o-makron

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή