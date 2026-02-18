



Καταλονία: Επιχείρηση των αρχών στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραποιημένων αρωμάτων στην Ευρώπη αξίας 94 εκατομμυρίων ευρώ

Η Mossos d’Esquadra και η Φορολογική Υπηρεσία, σε συνεργασία με τη γαλλική κυβέρνηση, έκλεισαν ένα βιομηχανικό συγκρότημα στη Girona. Το δίκτυο παρήγαγε 4 εκατομμύρια φιαλίδια ετησίως και η αξία των κατασχεθέντων προϊόντων ανέρχεται σε 94 εκατομμύρια ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/17/katalonia-epixeirhsh-twn-arxwn-sto-megalytero-ergostasio-parapoihmenwn-arwmatwn-sthn-eyrw

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Business

Πηγή