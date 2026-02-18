Καταλονία: Επιχείρηση των αρχών στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραποιημένων αρωμάτων στην Ευρώπη αξίας 94 εκατομμυρίων ευρώ
Η Mossos d’Esquadra και η Φορολογική Υπηρεσία, σε συνεργασία με τη γαλλική κυβέρνηση, έκλεισαν ένα βιομηχανικό συγκρότημα στη Girona. Το δίκτυο παρήγαγε 4 εκατομμύρια φιαλίδια ετησίως και η αξία των κατασχεθέντων προϊόντων ανέρχεται σε 94 εκατομμύρια ευρώ.
