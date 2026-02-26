



Θερμή υποδοχή του Ναρέντρα Μόντι στο Ισραήλ – «Ατσάλινη» η συμμαχία με την Ινδία λέει ο Νετανιάχου

Ο Ναρέντρα Μόντι έγινε ο πρώτος επικεφαλής της ινδικής κυβέρνησης που μίλησε στο ισραηλινό κοινοβούλιο, τονίζοντας ότι η Ινδία και το Ισραήλ έχουν μια αξιόπιστη εταιρική σχέση ικανή να συμβάλει στην "παγκόσμια σταθερότητα και ευημερία". Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στον Μόντι ως "μεγάλο ηγέτη".

