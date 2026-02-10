



Η Ουκρανία θα ανοίξει κέντρα εξαγωγής όπλων σε όλη την Ευρώπη, λέει ο Ζελένσκι

Η πολυαναμενόμενη απόφαση πρόκειται να μεταμορφώσει την αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας και να επιτρέψει στους εταίρους του Κιέβου να έχουν πρόσβαση στον πιο σπάνιο τύπο όπλων – αυτά που δοκιμάζονται στο πεδίο της μάχης, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/09/h-oykrania-8a-anoi3ei-kentra-e3agwghs-oplwn-se-olh-thn-eyrwph-leei-o-zelenski

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή