Η Ουγγαρία και η Σλοβακία σταμάτησαν τις εξαγωγές ντίζελ στην Ουκρανία εν μέσω διαμάχης για την μεταφορά πετρελαίου
Οι δύο χώρες δήλωσαν ότι ανέστειλαν τις εξαγωγές ντίζελ προς την Ουκρανία μετά τη διακοπή της ροής ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba. Και οι δύο κυβερνήσεις κατηγορούν το Κίεβο ότι δεν αποκατέστησε τον αγωγό, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η ενεργειακή τους ασφάλεια δεν κινδυνεύει.
