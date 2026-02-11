



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πανευρωπαϊκό «σχέδιο δράσης» για την καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού παιδιών και νέων

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας εφαρμογής διαδικτυακής ασφάλειας σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, η οποία θα επιτρέπει στα παιδιά και τους νέους να αναφέρουν εύκολα τον διαδικτυακό εκφοβισμό και να λαμβάνουν συγκεκριμένη βοήθεια.

