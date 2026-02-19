



Η Επιτροπή της ΕΕ μποϊκοτάρει την τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων για τις σημαίες της Ρωσίας και της Λευκορωσίας

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Αθλητισμού Glenn Micallef δήλωσε ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την επαναφορά των εθνικών πανό όσο συνεχίζεται η επίθεση στην Ουκρανία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/18/h-epitroph-ths-ee-mpoikotarei-thn-teleth-enar3hs-twn-paraolympiakwn-agwnwn-gia-tis-shmaies

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#EuropeNews

Πηγή