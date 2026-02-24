



Η ΕΕ κατηγορεί την Ουγγαρία για απιστία λόγω του βέτο στο δάνειο 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία

Η απόφαση της Ουγγαρίας να ασκήσει βέτο στο δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία έχει δεχθεί έντονες αποδοκιμασίες από άλλες χώρες της ΕΕ, οι οποίες τη θεωρούν πράξη απιστίας

