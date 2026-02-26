



Η ΕΕ αποδεσμεύει 40 εκατ. ευρώ για τους Γάλλους οινοπαραγωγούς

Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω δασμών των ΗΠΑ και πτώσης της ζήτησης – Μέτρα για σταθεροποίηση των τιμών και προσαρμογή στη νέα καταναλωτική τάση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/25/h-ee-apodesmeyei-40-ekat-eyrw-gia-toys-galloys-oinoparagwgoys

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή