Ηνωμένο Bασίλειο: Ελεύθερος ύστερα από 12 ώρες κράτησης ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

notios xtypos

Ηνωμένο Bασίλειο: Ελεύθερος ύστερα από 12 ώρες κράτησης ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

Ηνωμένο Bασίλειο: Ελεύθερος ύστερα από 12 ώρες κράτησης ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

Ερευνάται για διαβίβαση απόρρητων εγγράφων στον Τζέφρι Έπστιν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/19/vretania-sunelifthi-ekptwtos-prigkipas-antriou-empleketai-sthn-upothesi-epstin

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις