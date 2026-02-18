Ζήσης Ρούμπος: Έχω ουλές στην πλάτη μου – Στον χώρο μας υπάρχει πισωμαχαίρωμα και αγριότητα





Κάνε Subscribe στο CNN Greece: https://bit.ly/CNNGreeceYT

Στο νέο επεισόδιο των Greatest Stories, η Σοφία Μαυραντζά συναντά τον Ζήση Ρούμπο σε μια κουβέντα που ξεκινά με γέλιο, αλλά δεν μένει μόνο εκεί: Περνά από τη νοσταλγία της γειτονιάς των 80s, φτάνει στις σκοτεινές διαδρομές που συχνά κρύβονται πίσω από την κωμωδία και καταλήγει σε μια πολύ ανθρώπινη συζήτηση για την υγεία, τον χρόνο και τις σχέσεις.

Ακολούθησε μας:

Official website: https://bit.ly/CNNGreeceWebsite

Instagram: https://bit.ly/CNNGreeceInstagram

TikTok: https://bit.ly/CNNGreeceTikTok

Facebook: https://bit.ly/CNNGreeceFacebook

LinkedIn: https://bit.ly/CNNGreeceLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/CNNGreeceTwitter

Pinterest: https://bit.ly/CNNGreecePinterest

#cnngreece #GreatestStories #ΖησηςΡουμπος #ZisisRoumpos

Πηγή